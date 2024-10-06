Політичний діяч озвучив, на які гроші живе Путін та яка категорія росіян біднішає першочергово

На утримання Путіна та його адміністрації за рахунок держбюджету збільшено суму витрат у 2025 році до 31 мільярда рублів. Тим часом росіянам радять рятувати цінні речі зі смітників. Депутат держдуми Мілонов запропонував в такий спосіб давати їм "друге життя" і розвивати "розумне споживання".

Російський опозиціонер, політичний діяч Володимир Мілов в етері 24 Каналу зазначив, що не варто сприймати заяви цього депутата, "місцевого божевільного", серйозно, однак вважає, що причини для того, що все частіше виникають розмови на тему, що робити бідним росіянам, де їм поїсти й одягнутися – існують.

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Першочергово стають бідними в Росії пенсіонери та бюджетники

Мілов зауважив, що Росія нині ділиться на 2 нерівні частини, бо десятки мільйонів її громадян стають бідними, а багатіє доволі вузький шар, який пов'язаний з армією, ВПК, банковою та нафтогазовою сферами.

Не дивлячись на воєнну економіку, видно, що у великої кількості населення, у десятків мільйонів росіян, фінансове положення погіршується, росіяни біднішають. В першу чергу це російські пенсіонери, яким достатньої індексації пенсії не передбачають, на це в бюджеті немає коштів,

– озвучив політичний діяч.

Зверніть увагу! В Росії планують суттєво збільшити витрати на війну. На це хочуть закласти в бюджеті 13,2 трильйона рублів, тобто 142 мільярди доларів. У 2025 році витрати на національну оборону та внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу видатків бюджету Росії.

У 2025 році, зі слів російського опозиціонера, витрати на соцполітику і дотації пенсійному фонду в Росії суттєво знизяться. Індексацію пенсії закладають всього 7%.

Тобто пенсіонери вже тривалий час живуть в негативній зоні, коли їхні реальні доходи не встигають за інфляцією. Схожа ситуація в людей, які працюють в бюджетному секторі, першочергово це сфери освіти та медицини. Там є зростання зарплат, але теж за реальним збільшенням цін цей показник не встигає,

– підкреслив Мілов.

В Росії розширюється АП, а це потребує додаткових грошей

Стосовно збільшення витрат на очільника Кремля, політичний діяч пов'язує це з тим, що доволі серйозно розширюється президентська адміністрація, бо все більше щупальців туди запускають, аби краще контролювати всі процеси в російському суспільстві.

"Вони активно лізуть в мізки населення, хочуть тримати на контролі, що люди читають, дивляться, роблять в ліжку. В Росії створили управління культурно-духовних цінностей і ймовірно, що на це потрібні мільярди рублів. Путін здебільшого утримується шляхом наявності "общака", який регулярно поповнюють олігархи. А ці бюджетні кошти, думаю, направлені як раз на його адміністрацію та всі ці управління", – припустив Мілов.

До відома! У проєкті федерального бюджету Росії на 2025 рік закладено на утримання Путіна та його адміністрації 31 мільярд рублів. Це на 25,5% більше, ніж у 2024 році (тоді виділили 24,6 мільярда рублів). Хоча раніше планувалося, що витрати на Путіна та АП зростуть на 0,02%.