Згідно з документом, витрати за статтею "Президент Росії і його адміністрація" становитимуть майже 31 мільярд рублів, передає 24 Канал. Тобто у 2025 році витрати на утримання апарата російського диктатора збільшаться понад на чверть. У поточному році ця сума була у розмірі 24,6 мільярда рублів.

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Звідки у Кремля гроші на підвищення зарплати Путіну

Основною причиною збільшення витрат стане підвищення заробітних плат як для самого Путіна, так і для співробітників Кремля. Фонд оплати праці президента, у якому працюють близько 1,5 – 2 тисяч людей, у 2025 році виросте з 18 до 21 мільярда рублів.

Також планують значне збільшення витрат на закупівлю товарів й послуг для глави держави й кремлівських чиновників. Водночас звичайним росіянам, які виживають на мізерну пенсію, Путін підіймає податки.

Крім того, на фоні збільшення витрат на війну й утримання президентського апарату, влада планує значно збільшити збори штрафів з росіян й російського бізнесу.

До слова, на соціальну політику у Росії виділять всього 6,49 трильйона рублів, що становитиме лише 15,7% від загального обсягу витрат. Раніше соціальні статті бюджету у країні-агресорці посідали провідні позиції.

Відповідно до федерального бюджету у період з 2025 по 2027 рік державна скарбниця розраховує отримати близько 600 мільярдів рублів завдяки штрафам, санкціям та відшкодування збитків. З цієї суми близько 60 мільярдів рублів планують отримати шляхом конфіскації майна громадян.

Важливо! Також у 2025 році російський уряд планує збільшення "оборонних" витрат. На думку колишнього співробітника СБУ Іван Ступака, для втілення такого плану Росія зріже різні статті видатків, зокрема йдеться про освіту, програми охорони здоров'я, програми розвитку науки тощо.