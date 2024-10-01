Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що для такого плану Кремль зріже велику кількість соціальних видатків, наприклад тих, що стосується освіти та здоров'я. Крім того, Росії на ці гроші потрібно буде відновити знищені українськими дронами склади зі зброєю.

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Як Росія планує збільшити бюджет на війну

Колишній співробітник СБУ пояснив, що Росія переозброюється. 40% російського бюджету Кремль витратить на таємні видатки, тобто ті, що стосуються війни, військової розвідки, ФСБ, прикордонників та ССО Росії.

Все, що йде на війну та силовиків – піде за таємними статтями видатків,

– підкреслив Ступак.

За його словами, для втілення такого плану Росія зріже різні статті видатків, які не мають ніякого стосунку до війська, ті, які, на думку Кремля, можуть "почекати". Мовиться про освіту, програми охорони здоров'я, програми розвитку науки. Весь перерахунок відбувається на користь війська.

"Шкільний автобус в Якутії? Та я вас прошу, нащо ж він потрібен? Діди пішки ходили, тому нащо потрібен цей автобус, здоровіші будете". Ось так росіяни можуть апелювати,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Тим часом російський Кабмін повідомив, що, мовляв, Росія триматиме соціальні видатки на стабільному рівні. Такі заяви лунають для того, щоб якось вгамувати певне невдоволення, яке може виникати серед росіян.

Тобто ще заздалегідь кажуть "от вам гроші, тримайте, купіть собі щось". Кремлю головне, щоб не було осередків соціального невдоволення,

– зазначив Ступак.

В результаті, Росія гроші на війну має, але точно не на всі видатки для країни. В країни-агресорки є проблеми з наповненням бюджету, підприємствами та обходом санкцій. Видатки зростають, а доходи не завжди сходяться з тим, що запланували.

Важливо зазначити, що гроші на війну потрібні також на відновлення знищених складів, де були і набої до стрілецької зброї, і танки з ракетами.

"Щось росіяни використали на війні в Україні, щось українські безпілотники знищили. Це все треба відновлювати, а на це потрібні гроші", – додав колишній співробітник СБУ.

Зауважте! Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль планує виділити на війну 30 мільярдів доларів. Водночас російські чиновники приховують ці витрати, наголошуючи на заплановані соціальні витрати.