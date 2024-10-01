Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что для такого плана Кремль срежет большое количество социальных расходов, например тех, что касается образования и здоровья. Кроме того, России на эти деньги нужно будет восстановить уничтоженные украинскими дронами склады с оружием.

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Как Россия планирует увеличить бюджет на войну

Бывший сотрудник СБУ объяснил, что Россия перевооружается. 40% российского бюджета Кремль потратит на тайные расходы, то есть те, касающиеся войны, военной разведки, ФСБ, пограничников и ССО России.

Все, что идет на войну и силовиков – пойдет по тайным статьям расходов,

– подчеркнул Ступак.

По его словам, для воплощения такого плана Россия срежет различные статьи расходов, которые не имеют никакого отношения к войску, те, которые, по мнению Кремля, могут "подождать". Говорится об образовании, программы здравоохранения, программы развития науки. Весь перерасчет происходит в пользу войска.

"Школьный автобус в Якутии? Да я вас прошу, зачем же он нужен? Деды пешком ходили, поэтому зачем нужен этот автобус, здоровее будете". Вот так россияне могут апеллировать,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Между тем российский Кабмин сообщил, что, мол, Россия будет держать социальные расходы на стабильном уровне. Такие заявления звучат для того, чтобы как-то утолить определенное недовольство, которое может возникать среди россиян.

То есть еще заранее говорят "вот вам деньги, держите, купите себе что-то". Кремлю главное, чтобы не было очагов социального недовольства,

– отметил Ступак.

В результате, Россия деньги на войну имеет, но точно не на все расходы для страны. У страны-агрессора есть проблемы с наполнением бюджета, предприятиями и обходом санкций. Расходы растут, а доходы не всегда сходятся с тем, что запланировали.

Важно отметить, что деньги на войну нужны также на восстановление уничтоженных складов, где были и патроны к стрелковому оружию, и танки с ракетами.

"Что-то россияне использовали на войне в Украине, что-то украинские беспилотники уничтожили. Это все надо восстанавливать, а на это нужны деньги", – добавил бывший сотрудник СБУ.

Заметьте! Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль планирует выделить на войну 30 миллиардов долларов. В то же время российские чиновники скрывают эти расходы, подчеркивая запланированные социальные расходы.