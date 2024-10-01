В то же время нельзя исключать, что Путин находится под персональным зонтиком безопасности одного из влиятельных западных правительств. Однако по мнению генерала армии, экс-руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, которое он высказал 24 Каналу, это спорный вопрос.

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Нет консенсуса противостоять России

"У Путина нет никаких "зонтиков" и ни одна влиятельная страна мира не создает его, ведь в этом нет смысла. Более того, такого "зонтика" не существует", – заметил он.

Если бы возник вопрос о проведении какой-то спецоперации, она бы, по его мнению, состоялась. Однако сегодня в отдельных странах нет консенсуса и политической воли действительно противостоять России.

Сейчас ситуация предполагает решение российского вопроса на поле боя в Украине, но, к сожалению, способом затяжной войны. При этом ВСУ не получают высокоточного оружия, например, пятого или шестого поколения, и в количестве не единиц, а тысяч или десятков тысяч.

Если бы Запад распаковал свои арсеналы на 10 – 20%, при этом не рискуя своей обороноспособностью, это бы значительно увеличило возможности Украины, а у врага бы не осталось шансов,

– подчеркнул генерал армии.

Запад хоть и считает, что Россия – страна-террорист, а путинский режим – авторитарный, однако отмечает, что с ним надо бороться постепенно, ослабляя за счет потерь на фронте, подрыва экономики, санкций. Это формат, по его словам, "глобальной закулисы", которая частично использует войну в своих интересах.

Они действительно поддерживают справедливые требования Украины, как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки, но не так эффективно, чтобы достичь быстрого результата как на поле боя, так и в формате международного права, зажав Россию политическими, экономическими, санкционными средствами.

А также – оперативными, ведь окружение Путина пойдет на уступки под предлогом критических ситуаций на фронте – это угроза поражения и наступление наших войск в различных секторах, а также концентрации мощных стран мира против российского режима и его предупреждения о последствиях,

– подчеркнул Николай Маломуж.

К слову. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Путин возглавляет "мафиозное государство" и сравнил главу Кремля с рабовладельцем. Также Лемми обвинил Кремль в игнорировании норм международного права.

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