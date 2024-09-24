Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что действительно есть варианты как можно остановить войну. Однако победа не обязательно должна быть военной.

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При каких условиях Россия прекратит войну

По мнению Максима Несвитайлова, победа может наступить из-за многих факторов. Главным из них является отсутствие возможностей продолжать боевые действия.

Интересно. Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским во время его визита в США, но она так и не состоялась. Трамп заявил, что Зеленский якобы поддерживает демократов в предстоящих выборах, хотя некоторые союзники лидера республиканцев утверждают, что это не так.

Политолог отметил, что Трамп ранее говорил, если бы баррель нефти стоил долларов 40 долларов, а не около ста, то Россия не могла бы продолжать войну.

Это частично является правдой, ведь Россия продолжает продавать нефть и газ. Есть еще много средств, которые могут повлиять на страну-агрессора, но это должен быть комплексный подход,

– сказал он.

Несвитайлов отметил, если у кремлевской власти будут средства продолжать войну, то она это будет делать, но без денег агрессия невозможна.

"Если сейчас создать глобальные проблемы для российской экономики и параллельно усилить экономическую способность Украины, то Путин будет вынужден идти на переговоры и компромиссы", – высказался эксперт-международник.