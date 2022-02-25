У бік материкової України рухається російська військова техніка з Джанкоя: відео з Криму

У Криму зафіксували рух російської військової техніки. Війська Росії рухаються з Джанкоя у напрямку материкової України.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграмі. Очевидці знімають на відео величезну колону техніки ворога.

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На опубліковану у мережі видно, що у колоні є здебільшого вантажівки, а також інша військової техніки країни-агресорки.

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