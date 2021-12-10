Били по одних – втратили інші: хто маніпулює у політичних рейтингах

Володимир Зеленський лідер рейтингу, а Петро Порошенко – антирейтингу серед населення України. Про це говорять дані свіжих соціологічних опитувань групи "Рейтинг".

Це авторитетна група, яка дає адекватні й об'єктивні дані. Якби найближчим часом відбулися вибори, то 23,5% опитаних проголосували б за чинного президента.

До теми "Слуга народу" залишається у лідерах, а от "ЄС" втрачає позиції: свіжий рейтинг партій

На противагу, антирейтинг очолює Петро Порошенко. Майже половина населення не проголосувала б за нього за жодних обставин.

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Хто мав би втрачати рейтинг

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то пройшли б 8 партій. На першому місці "Слуга народу", яка має 18% підтримки. На другому – партія "Європейська солідарність". У неї 13,7%.

Порівняймо ці числа з останніми даними соціологічної групи КМІС, яка опублікувала рейтинг всього 10 днів назад. КМІС тоді намалював "Європейській солідарності" аж 17% підтримки, а на друге місце розмістив "Слуг народу" з 15%.

Чому опитування проводили майже в один і той самий час, але рейтинги різні? Чи відбулося за короткий термін щось таке, що вдарило по рейтингу "Європейської солідарності" аж на 3%?

Річ в тому, що останнім часом більше ударів прилітало саме по команді чинного президента. Це вони, по ідеї, могли б втрачати бали.

Кому могли підмалювати відсотки

Зокрема, опозиційна до влади партія Порошенка широко розкручувала тему "вагнергейту" і навіть долучилась до організації так званого "державного перевороту" 1 грудня в Україні.



Протест 1 грудня в Києві / Фото 24 каналу

Правда, всі ці напрацювання потім зруйнував сам Порошенко, коли назвав учасників Майдану "тітушками". Тому 3 – 4% є похибкою при опитуванні КМІСу, за допомогою якої за бажанням можна трошки зманіпулювати.

Складається враження, що ці відсотки партії Порошенка ніби трошки підмалювали. Адже за такий короткий термін між опитуваннями двох груп нічого такого не сталося, щоб аж настільки змінились вподобання електорату.

Хто найбільший популіст

Також цього тижня ми дізнались, хто тримає ланку найбільшого популіста парламенту і хто найбільший прогульник у Верховній Раді. Згідно з даними "Опори", найбільше за листопад 2021 року наговорила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Нічого дивного в цьому не бачу, адже Юлію Володимирівну можна назвати "місис популізм" української політики. Вона обожнює розкручувати на публіці такі свої улюблені теми, як тарифи на комуналку, газові питання та підвищення пенсій. Робить це у туфлях Гуччі зі шкіри змії.

Не гребує використовувати трибуну Верховної Ради й Нестор Шуфрич, як майданчик для популізму. Він, згідно з дослідженням "Опори", йде одразу за Тимошенко. Рада нацбезпеки 2021 року наклала санкції на канали Медведчука, тож Шуфрич, мабуть, намагається компенсувати цей час в ефірі завдяки трибуні.



Тимошенко не гребує популізмом / Фото 24 каналу

Чим займається Рабінович

Далі у першій п'ятірці спікерів приналежністю депутатів до політичних сил не змінюється. Там лише депутати від "Батьківщини" та ОПЗЖ. Цікаво, що представники партії ОПЗЖ є найбільшими прогульниками в парламенті у листопаді.

Чому Тарас Козак та Віктор Медведчук пропускають засідання – це нам відомо. Перший переховується від української Феміди за кордоном, другий перебуває під домашнім арештом. Але чим, цікаво, так зайнятий Вадим Рабінович, який пропустив у листопаді 99% засідань в парламенті?