У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена і назвали дату
Президент США Джо Байден зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО. Лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.
Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує 24 Канал.
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Президент матиме можливість завтра зустрітись з президентом Зеленським та обговорить, як США разом з союзниками готові надати довгострокові зобов'язання, щоб допомогти Україні захистити себе зараз та відбити майбутню агресію,
– сказав Салліван.
"Позитивний сигнал" Україні
У Білому домі також зазначили, що у підсумковому комюніке саміту НАТО утримуватиметься "позитивний сигнал" щодо прагнення України вступити до Альянсу.
За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного альянсу, але без якогось "графіку".
"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік", – уточнив він.
Байден уже у Вільнюсі
ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден у межах саміту НАТО у Вільнюсі проведе дві двосторонні зустрічі високого рівня:
- з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;
- і президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначають, що Байден, нібито, буде намагатиметься переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ, а також "значні безпекові зобов'язання" з боку США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який Київ може отримати у Вільнюсі цього року.Зверніть увагу! У вечірньому зведенні 10 липня Володимир Зеленський фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.
Саміт НАТО у Вільнюсі: що може отримати Україна
Генсек НАТО Єнса Столтенберг заявив, що на саміті оголосять пакет рішень, що мають наблизити вступ України до Альянсу. Він зазначив, що пакет складається з трьох складових:
- програми практичної підтримки. Вона має забезпечити повну сумісність між українськими силами та силами НАТО;
- утворення платформи Ради Україна – НАТО, яка має забезпечити проведення консультацій і спільного ухвалення рішень;
- скасування Плану дій щодо членства для України в Альянсі.