У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена і назвали дату

Президент США Джо Байден зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО. Лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.

Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує 24 Канал.

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Президент матиме можливість завтра зустрітись з президентом Зеленським та обговорить, як США разом з союзниками готові надати довгострокові зобов'язання, щоб допомогти Україні захистити себе зараз та відбити майбутню агресію,

– сказав Салліван.

"Позитивний сигнал" Україні

У Білому домі також зазначили, що у підсумковому комюніке саміту НАТО утримуватиметься "позитивний сигнал" щодо прагнення України вступити до Альянсу.

За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного альянсу, але без якогось "графіку".

"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік", – уточнив він.

Байден уже у Вільнюсі

ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден у межах саміту НАТО у Вільнюсі проведе дві двосторонні зустрічі високого рівня:

з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;

і президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначають, що Байден, нібито, буде намагатиметься переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ, а також "значні безпекові зобов'язання" з боку США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який Київ може отримати у Вільнюсі цього року.

Саміт НАТО у Вільнюсі: що може отримати Україна

! У вечірньому зведенні 10 липня Володимир Зеленський фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

Генсек НАТО Єнса Столтенберг заявив, що на саміті оголосять пакет рішень, що мають наблизити вступ України до Альянсу. Він зазначив, що пакет складається з трьох складових: