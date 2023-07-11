В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена и назвали дату
Президент США Джо Байден встретится с президентом Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Лидеры государств проведут встречу в среду, 12 июля.
Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует 24 Канал.
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Президент сможет завтра встретиться с президентом Зеленским и обсудит, как США вместе с союзниками готовы предоставить долгосрочные обязательства, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и отразить будущую агрессию,
– сказал Салливан.
"Позитивный сигнал" Украине
В Белом доме также отметили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО будет содержаться "положительный сигнал" по поводу стремления Украины вступить в альянс.
По словам Салливана, НАТО определит путь реформ для Украины, чтобы она могла со временем присоединиться к Североатлантическому Альянсу, но без какого-либо "графика".
"Путь реформ для Украины будет разработан, но я не могу установить график", – уточнил он.
Байден уже в Вильнюсе
СМИ сообщали, что президент США Джо Байден в рамках саммита НАТО в Вильнюсе проведет две двусторонние встречи высокого уровня:
- с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;
- и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отмечают, что Байден, якобы, будет пытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических преград и реформ, а также "значительные обязательства по обеспечению безопасности" со стороны США и некоторых союзников по НАТО – это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе в этом году.Обратите внимание ! В вечернем своде 10 июля Владимир Зеленский фактически подтвердил участие в саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе.
Саммит НАТО в Вильнюсе: что может получить Украина
Генсек НАТО Йенса Столтенберг заявил, что на саммите объявят пакет решений, которые должны приблизить вступление Украины в Альянс. Он отметил, что пакет состоит из трех составляющих:
- программы практической поддержки Она должна обеспечить полную совместимость между украинскими силами и силами НАТО;
- создание платформы Совета Украина-НАТО, которая должна обеспечить проведение консультаций и совместного принятия решений;
- отмена Плана действий по членству для Украины в Альянсе.