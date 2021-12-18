Білорусь готова розмістити в себе ядерну зброю через діяльність НАТО в Україні

У Білорусі заявили, що війська НАТО нібито впритул наблизилися до їхніх кордонів. Тому режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка може розмістити в Білорусі ядерну зброю.

"НАТО створює плацдарм проти Росії в Україні"

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей побідкався через збільшення кількості військових навчань НАТО. Про це чиновник режиму Лукашенка заявив у інтерв'ю російського пропагандистському ЗМІ.

Читайте також Росія створює собі додатковий козир, – дослідник про вимогу щодо України в НАТО

Те, про що заявив Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку НАТО на території Польщі,

– наголосив Макей.

Він додав, що Альянс нібито використовує Україну як "плацдарм" проти Росії. "Те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні", – вважає білоруський міністр.

Зауважимо, чиновники в Білорусі вже не вперше заявляють про готовність розмістити ядерну зброю та інше озброєння через нібито зовнішні загрози.

Росія вимагає надати "гарантії безпеки" від НАТО

Під час розмови з Джо Байденом Володимир Путін вимагав надати гарантії, що НАТО не візьме до свого складу Україну. У відповідь американський президент заявив, що ніхто не має права диктувати такі рішення Альянсу.

Однак Кремль від свого не відступає. Міністерство закордонних справ навіть пригрозило можливістю масштабної війни у Європі.

Згодом Росія опублікувала проєкти договорів із США та НАТО про "гарантії безпеки".

Згідно з ними, Москва та НАТО не мають права розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки можуть вражати території сторін. Крім того, Росія хоче, щоб Альянс відмовилося від будь-якої військової діяльності в Україні, на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

До речі, Кремль також хоче, аби НАТО відкликало рішення 2008 року, що Україна та Грузія увійдуть до Альянсу.

У США заявили, що обговорюватимуть такі "гарантії" лише з європейськими партнерами, водночас у Росії – проти. Мовляв, про це краще говорити виключно Москві та Вашингтону.

Це може вас зацікавити – Росія вимагає не брати Україну в НАТО: дивіться відео