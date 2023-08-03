Витівка Білорусі під "статтю" поки не підпадає, – США про інцидент з гелікоптерами над Польщею

У США вчергове прокоментували інцидент з білоруськими гелікоптерами над польською територією. Цього разу Білорусі пощастило обмежитися попередженням і уникнути покарання за п'ятою статтею Статуту НАТО.

Речник Державного департаменту Метью Міллер висловив сподівання, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір одна одної. Також він надіслав сигнал білоруським порушникам, додавши, що США стоять на сторожі безпеки НАТО, інформує 24 Канал.

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Реакція США

Міллер заявив, що після того, як білоруські військові гелікоптери наважилися покружляти над польською територією, у США почали більш уважно приглядатися до можливих загроз безпеці НАТО.

На запитання журналіста, чи після цього неприємного інциденту США намагалися поспілкуватися з польськими представниками і разом визначити, на яку статтю "заслужила" Білорусь, Міллер відповів поверхово.

Він підкреслив, що США завжди перебуває на постійному зв’язку з усіма членами Альянсу.

З його слів можна зробити висновок, що була застосована четверта стаття Статуту НАТО, яка передбачає спільне консультування членів Альянсу у разі виникнення підозри щодо загрози суверенітету чи безпеці одного з них.

Водночас Міллер наголосив, що не хоче робити поспішних заяв, однак наразі не йдеться про застосування п’ятої статті Статуту НАТО.



Білоруські гелікоптери у Польщі: що відомо

1 серпня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в районі села Біловежа два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір.

Втім, спочатку поляки цю інформацію заперечували. Як виявилося, польські радіолокаційні системи не одразу помітили літаки, оскільки вони рухалися на дуже низькій швидкості.

Польща відреагувала на порушення власного повітряного простору, викликавши білоруського посла і збільшивши військову присутність на кордоні з сусідньою країною.

У Мінську заперечили порушення. Там заявили, що, мовляв, це все "гра" Польщі, яка намагається у такий спосіб пояснити скупчення своїх військ біля білоруського кордону.

У НАТО прокоментували інцидент не одразу. 2 серпня у штаб-квартирі в Брюсселі повідомили, що уважно стежать за своїми східними кордонами та готові гарантувати безпеку кожному члену Альянсу.

Того ж дня у Білорусі викликали на килим тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського. Мінськ знову повторив, що доказів порушень у Польщі немає, що вона, мовляв, навмисно "робить з мухи слона" і закликав не "псувати стосунки між країнами", які й до цього інциденту були "сумнівної якості".

: П’ята стаття НАТО передбачає: якщо будь-яка з членів НАТО зазнає збройного нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу.