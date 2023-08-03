Выходка Беларуси под "статью" пока не подпадает, - США об инциденте с вертолетами над Польшей

В США в очередной раз прокомментировали инцидент с белорусскими вертолетами над польской территорией. В этот раз Беларуси удалось ограничиться предупреждением и избежать наказания по пятой статье Устава НАТО.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер выразил надежду, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство друг друга. Также он послал сигнал белорусским нарушителям, добавив, что США стоят на страже безопасности НАТО, информирует 24 Канал.

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Реакция США

Миллер заявил, что после того, как белорусские военные вертолеты отважились покружить над польской территорией, в США стали внимательнее присматриваться к возможным угрозам безопасности НАТО.

На вопрос журналиста, пытались ли США после этого неприятного инцидента пообщаться с польскими представителями и вместе определить, какую статью "заслужила" Беларусь, Миллер ответил поверхностно.

Он подчеркнул, что США всегда находятся на постоянной связи со всеми членами Альянса.

По его словам, можно сделать вывод, что была применена четвертая статья Устава НАТО, которая предусматривает совместное консультирование членов Альянса в случае возникновения подозрения относительно угрозы суверенитета или безопасности одного из них.

В то же время Миллер подчеркнул, что не хочет делать поспешных заявлений, однако пока речь не идет о применении пятой статьи Устава НАТО.



Белорусские вертолеты в Польше: что известно

1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что в районе села Беловежа два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство.

Впрочем, сначала поляки эту информацию отрицали. Как выяснилось, польские радиолокационные системы не сразу заметили самолеты, поскольку они двигались на очень низкой скорости.

Польша отреагировала на нарушение собственного воздушного пространства, вызвав белорусского посла и увеличив военное присутствие на границе с соседней страной.

В Минске отрицали нарушения. Там заявили, что, мол, это все "игра" Польши, которая пытается таким образом объяснить скопление своих войск у белорусской границы.

В НАТО прокомментировали инцидент не сразу. 2 августа в штаб-квартире в Брюсселе сообщили, что внимательно следят за своими восточными границами и готовы обеспечить безопасность каждому члену Альянса.

В тот же день в Беларуси вызвали на ковер временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. Минск снова повторил, что доказательств нарушений у Польши нет, что она, мол, намеренно "делает из мухи слона" и призывал не "портить отношения между странами", которые и до этого инцидента были "сомнительного качества".

: Пятая статья НАТО предусматривает: если любая из членов НАТО подвергается вооруженному нападению, это будет считаться нападением на всех других членов Альянса.