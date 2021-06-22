Бійка та стрілянина у центрі Миколаєва: поліція розповіла про учасників сутички

Вночі 22 червня у центрі Миколаєва спалахнув конфлікт між двома групами молодиків. Словесна перепалка переросла у бійку, а згодом і в стрілянину. У поліції швидко з'ясували, хто саме брав участь у розбірках.
Двоє потерпілих, яких було поранено з травматичної зброї, доставили до лікарні ще вночі. Проте один з них ще до ранку самовільно покинув медзаклад.
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У сутичку встрягли місцеві жителі та вінничанин
Правоохоронцям знадобилось небагато часу, аби визначити, де перебувають усі учасники нічної бійки. Як виявилось, троє з них віком від 32 до 35 років – жителі Миколаївського району. З ними зараз працюють співробітники поліції.
У лікарні залишається один вінничанин. Усі фігуранти справи відмовляються від показів, а також не хочуть, аби розглядали кримінальне провадження.Зверніть увагу! Слідчі розпочати кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
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Що відомо про інцидент в центрі Миколаєва?
Дві компанії щось не поділили біля одного з барів у центрі міста. Повідомлення про постріли надійшло до поліції близько 00:40. На місце прибули патрульні та спецпризначенці. Двох потерпілих забрали в лікарню.