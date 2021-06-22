Словесна перепалка швидко перетворилась на розмахування кулаками. Причина конфлікту досі невідома.

Нещодавно У Харкові помічник нардепа Куницького зі "Слуги народу" підстрелив чоловіка

Двоє учасників сутички отримали поранення

Один з учасників сутички витягнув травматичний пістолет. Поранення зі зброї отримали двоє. За попередньою інформацією, один – у живіт, а інший – у груди. Постраждалі опинились на лікарняних ліжках.

На місце події прибули патрульні та спецпризначенці

У центр прибули кілька патрулів поліції та спецпризначенці. На місці подій очевидці бачили щонайменше одного затриманого. Він, проте, свою участь у конфлікті заперечує, а каже, що просто проходив повз. Ба більше розповідає, що ніж, знайдений при обшуку, йому підкинули.

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Що кажуть у поліції? У поліції Миколаївської області кажуть, що поки з'ясовують усі обставини інциденту зі стріляниною. Повідомлення про конфлікт біля бару надійшло до правоохоронців близько 00:40. Наразі стражі порядку встановлюють особи учасників масової бійки.

В Одеській області з травматичного пістолета поранили чоловіка

Зазначимо, що нещодавно інцидент з травматичною зброєю стався в Одеській області. Чоловік зробив зауваження щодо припаркованого автомобіля біля його будинку. Двоє юнаків агресивно відреагували на слова: один з них витягнув травмат. Чоловік отримав поранення у живіт, груди та стегна. Зловмисника затримали.