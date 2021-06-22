Словесная перепалка быстро превратилась в размахивание кулаками. Причина конфликта до сих пор неизвестна.
Недавно В Харькове помощник нардепа Куницкого из "Слуги народа" подстрелил мужчину
Двое участников стычки получили ранения
Один из участников стычки вытащил травматический пистолет. Ранения из оружия получили двое. По предварительной информации, один – в живот, а другой – в грудь. Пострадавшие оказались на больничных койках.
На место происшествия прибыли патрульные и спецназовцы
В центр прибыли несколько патрулей полиции и спецназовцы. На месте событий очевидцы видели по меньшей мере одного задержанного. Он, однако, свое участие в конфликте отрицает, а говорит, что просто проходил мимо. Более того, рассказывает, что нож, найденный при обыске, ему подбросили.
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Что говорят в полиции?
В полиции Николаевской области говорят, что пока выясняют все обстоятельства инцидента со стрельбой. Сообщение о конфликте возле бара поступило в милицию около 00:40. Сейчас стражи порядка устанавливают личности участников массовой драки.
В Одесской области из травматического пистолета ранили мужчину
Отметим, что недавно инцидент с травматическим оружием произошел в Одесской области. Мужчина сделал замечание касательно припаркованного автомобиля возле его дома. Двое юношей агрессивно отреагировали на слова: один из них вытащил травмат. Мужчина получил ранение в живот, грудь и бедра. Злоумышленника задержали.