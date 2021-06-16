Це відбулось на розі вулиць Крилова та Олімпійській. Місцеві ЗМІ пишуть, що там підібрали трьох поранених віком від 30 до 65 років.

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Поранених чоловіків знайшли на вулиці

Зауважили, що один з чоловіків отримав постріл у стегно, стік кров’ю та помер на місці. Ще двом також поцілили у ноги, однак їх довезли до лікарні.

Медики розповіли, що від поранених пахло алкоголем. Щоправда, про обставини стрілянини медики говорили неохоче.

Деталі з'ясовуватиме поліція.

Нападник загинув

Як пише OBOZREVATEL, двоє людей сиділи на лавочці й відпочивали. Тож до них підійшов інший та двічі вистрілив їм у ноги. Постраждалі впали, а невідомий намагався добити їх, проте випадково вистрілив собі у стегно.

У якому стані потерпілі

За інформацією видання, життю двох постраждалих тепер нічого не загрожує.

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