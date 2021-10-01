Бізнес на пандемії: що загрожує покупцеві фейкових COVID-сертифікатів

Торгівля підробленими медичними довідками в Україні не є чимось новим. Проте з початком пандемії коронавірусу у шахраїв з'явилися ще й фейкові ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію.

В інтернеті є ціла "зграя" продавців підробок. Проте зв'язатися з ними телефоном неможливо, є інші способи.

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Як працює афера із сертифікатами

У продавців указаний лише обліковий запис у телеграмі. Спершу вони запитують, для чого потрібен СOVID-сертифікат – роботи чи подорожей. Замовнику підробки фізично їхати в лікарню не варто.

Участь беруть реальні лікарі

У департаменті кіберполіції кажуть, що попит породжує пропозицію. Участь у схемі, окрім посередників, беруть цілком реальні лікарі.

Один з оперативних працівників кіберполіції розповів, що більшість причетних осіб – це саме посередники. "Департамент кіберполіції документує встановлену протиправну діяльність лікарів. Вони від свого імені та за своїм підписом виготовляють COVID-паспорти міжнародного зразка", – зазначив він.

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Ризикують лікарі, ідучи на такий обман, заради зовсім невеликих грошей. Коштує підроблена довідка від 700 до 2000 гривень. Лише один телеграм-канал пропонує ціну у 4000 гривень.

Як запобігти проблемі фейкових сертифікатів

Повний курс вакцинації пройшли майже 13% громадян. Скільки з них придбали сертифікат вакцинації за гроші невідомо. Простежити це досить складно, адже в кабінеті вакцинації лікар залишається наодинці з пацієнтом.

Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич вважає хорошою можливість запровадження камер. Проте потрібно розуміти наскільки Україна спроможна закупити техніку.

Це можна планувати потенційно, але треба розуміти, що доведеться закладати відповідні кошти або ж на рівні держави, або з місцевих бюджетів,

– зауважила Карчевич.

Покупець сертифіката нестиме відповідальність

Відповідальність за аферу загрожує не лише лікарю чи посереднику, а й потенційному "пацієнту". Мовиться про чималий штраф.

В уряді планують ухвалити закон, який посилить покарання за фейкові COVID-сертифікати. Штраф може сягати 150 тисяч гривень.

Якщо після купівлі сертифікату людина раптом захоче вакцинуватися по-справжньому, то не зможе. Річ у тім, що вона вже буде у системі.