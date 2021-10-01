Бизнес на пандемии: что грозит покупателю фейковых COVID-сертификатов

Торговля поддельными медицинскими справками в Украине не является чем-то новым. Однако с началом пандемии коронавируса у мошенников появились еще и фейковые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

В интернете есть целая "стая" продавцов подделок. Однако связаться с ними по телефону невозможно, есть другие способы.

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Как работает афера с сертификатами

У продавцов указан только аккаунт в телеграме. Сначала они спрашивают, для чего нужен СOVID-сертификат – работы или путешествий. Заказчику подделки физически ехать в больницу не стоит.

Участвуют реальные врачи

В департаменте киберполиции говорят, что спрос рождает предложение. Участие в схеме, кроме посредников, берут вполне реальные врачи.

Один из оперативных работников киберполиции рассказал, что большинство причастных лиц – это именно посредники. "Департамент киберполиции документирует установленную противоправную деятельность врачей. Они от своего имени и за своей подписью изготавливают COVID-паспорта международного образца", – отметил он.

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Рискуют врачи, идя на такой обман, ради совсем небольших денег. Стоит поддельная справка от 700 до 2000 гривен. Лишь один телеграм-канал предлагает цену в 4000 гривен.

Как предотвратить проблему фейковых сертификатов

Полный курс вакцинации прошли почти 13% граждан. Сколько из них приобрели сертификат вакцинации за деньги неизвестно. Проследить это достаточно сложно, ведь в кабинете вакцинации врач остается один на один с пациентом.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич считает хорошей возможность введения камер. Однако нужно понимать, насколько Украина способна закупить технику.

Это можно планировать потенциально, но надо понимать, что придется закладывать соответствующие средства или на уровне государства, или из местных бюджетов,

– заметила Карчевич.

Покупатель сертификата будет нести ответственность

Ответственность за аферу грозит не только врачу или посреднику, но и потенциальному "пациенту". Говорится о большом штрафе.

В правительстве планируют принять закон, который ужесточит наказание за фейковые COVID-сертификаты. Штраф может достигать 150 тысяч гривен.

Если после покупки сертификата человек вдруг захочет вакцинироваться по-настоящему, то не сможет. Дело в том, что он уже будет в системе.