Водночас нових заражених в Україні тепер більше, ніж 10 тисяч за день. Це означає, що українці несуться в обійми нового локдауну. Ми зайшли в осінь у зеленій зоні, але наразі – 200 смертей і 12 тисяч хворих, тоді як максимум (який був у розпал другої хвилі) – це по 20 тисяч хворих і по 400 померлих.

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Натепер половину цього рівня маємо, тому вже напівшляху до максимуму. Я так собі бачу, що мине ще буквально місяць, а може й менше, як ми цей історичний максимум точно здолаємо, а уряд в паніці візьмемося оголошувати новий локдаун.

Тобто вже за місяць сидітимемо вдома на самоізоляції, багато хто – без роботи, пересуватимемося пішки лише до продуктового магазину, в комунальний транспорт пускатимуть лише за спецперепустками. І знову – не буде подорожей ані Україною, ані за кордон.

Українців можуть не пускати в інші країни

Маємо усі шанси дуже швидко звалитися для решти країн в червону зону, опинитися буквально у загальносвітовому стоп-листі, стати ізгоями, небажаними гостями навіть з сертифікатами про вакцинацію та ПЛР-тестами про відсутність коронавірусу. Усе тому, що українським сертифікатам та тестам більше не віритимуть.

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Це тому, що за кордоном знатимуть, що в українців сертифікати й тести цілком можуть бути підробкою, такою, яку не можна викрити. Відповідно, буде простіше і безпечніше взагалі з України нікого до себе не пускати.

Мовиться про буквально навалу повідомлень, що в Україні дуже легко й просто купити сертифікат про вакцинацію, вакцинацію не роблячи. І сертифікат цей проходитиме усі перевірки, він "битиметься" в базі даних Міністерства охорони здоров'я. З ним сміливо можна подорожувати й за кордон – його і там визнаватимуть як повноцінний.

Я не здивуюся, якщо скоро дізнаюся, що Україна стала такою собі Меккою для антивакцинаторів, які спеціально приїжджають, щоб той сертифікат зробити-купити.

Схема підробки сертифікатів про щеплення

Як воно працює – все дистанційно, навіть ходити нікуди не треба – посереднику переводять гроші на картку, надають свої паспортні дані. Натомість посередник (користуючись електронним ключем доступу когось із безпринципних лікарів) вносить до офіційної бази данних МОЗ неправдиві відомості про начебто зроблені 2 щеплення – Pfizer і Moderna.

Відповідні дані потому підтягуються в Дію, де генерується COVID-сертифікат із QR-кодом, який проходить перевірки, адже перевірка відбувається по тій от базі даних МОЗ, куди й вносили неправдиві дані. Тобто підроблений сертифікат сам себе перевіряє. Туди вписуються навіть не вигадані, а існуючі номери партій вакцини. Тобто навіть не підкопаєшся.

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А тепер до того, які це матиме наслідки – окрім того, що коли це все спливе на міжнародному рівні, то зчиниться грандіозний скандал й усі українські COVID-сертифікат вважатимуть скомпрометованими, в Європі їх більше взагалі не визнаватимуть. Адже просто неможливо буде з'ясувати, які з них справжні, а які сфальшовані.

Масова купівля сертифікатів призведе до нового локдауну

Окрім цього, масова купівля сертифікатів про вакцинацію без вакцинації призведе – знову ж таки – до нового тотального локдауну. Запанує хаос, коли ані словам про зроблені щеплення не можна буде вірити, ані документам про це.

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Влада буде змушена відмовитися від ідеї зробити вакцинованим послаблення в карантині – цього не буде. І знову усіх закриють на місяця вдома. Водночас "дякувати" за це можна:

хитромудрим ділкам, для яких немає нічого святого, і які готові наживатися навіть на смерті;

безпринципним лікарям, які готові забути клятву Гіппократа, які беруть безпосередню участь в цій шахрайській схемі;

землякам-антивакцинаторам, які в середній школі прогулювали уроки географії, біології та хімії, а тому тепер вірять в пласку землю, рептилоїдів, і вакцину, яка здатна розшукати їхній мікромозок, щоб вживити туди чіп.