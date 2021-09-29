Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. По его словам, специалисты уже начали интеграцию программного обеспечения на планшеты полицейских.
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Благодаря изменениям, правоохранители смогут быстро и бесперебойно проверить сертификат любого формата.
Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений,
– подчеркнул Клименко.
Глава Нацполиции заверил, что процесс полностью наладится уже через несколько дней.
Для вакцинированных ограничений будет меньше
Пока не исключают, что в Украине все же введут полный локдаун. В таком случае для вакцинированных лиц ограничений будет меньше.
"Именно поэтому многим так хочется иметь внутренний сертификат вакцинации. И вместо того, чтобы сделать прививку, они ищут другие варианты (подделку – 24 канал)", – отметил Клименко.
Кроме полиции, проверять COVID-сертификаты может также Госпродпотребслужба и органы местной власти.
COVID-сертификаты: кратко
- Только за месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID-сертификатов.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко не отрицал, что подделка паспорта вакцинации возможна. Однако подчеркнул, что с этим будут активно бороться.
- Тем, кто подрабатывает и распространяет фальшивые сертификаты, грозит штраф до 17 тысяч гривен. Тем, кто пользуется – 850 гривен.