Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. По его словам, специалисты уже начали интеграцию программного обеспечения на планшеты полицейских.

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Благодаря изменениям, правоохранители смогут быстро и бесперебойно проверить сертификат любого формата.

Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений,

– подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции заверил, что процесс полностью наладится уже через несколько дней.

Для вакцинированных ограничений будет меньше

Пока не исключают, что в Украине все же введут полный локдаун. В таком случае для вакцинированных лиц ограничений будет меньше.

"Именно поэтому многим так хочется иметь внутренний сертификат вакцинации. И вместо того, чтобы сделать прививку, они ищут другие варианты (подделку – 24 канал)", – отметил Клименко.

Важно! Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код. Лишь он подтверждает достоверность медицинского документа.

Кроме полиции, проверять COVID-сертификаты может также Госпродпотребслужба и органы местной власти.

COVID-сертификаты: кратко