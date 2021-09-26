Речь идет о проверках с 21 августа по 21 сентября. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Пограничники обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов

За месяц пограничники провели около 300 тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Более половины из них оказались недействительными,

– заверил Демченко.

Добавил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тысяч – то есть менее 0,2%.

Представитель Госпогранслужбы пояснил, что часть документов "имела явные признаки подделки" – тогда пограничники передавали данные правоохранителям, а в других случаях – владельцев "проблемных" сертификатов после возвращения в Украину отправляли на карантин.

Справка. Пограничники проверяют QR-код COVID-сертификатов с помощью электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры. К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

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