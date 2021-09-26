Мовиться про перевірки з 21 серпня до 21 вересня. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Прикордонники виявили понад пів тисячі підробних COVID-сертифікатів

За місяць прикордонники провели близько 300 тисяч перевірок COVID-сертифікатів в українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними,

– запевнив Демченко.

Додав, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч – тобто менш ніж 0,2%.

Речник Держприкордонслужби пояснив, що частина документів "мала явні ознаки підробки" – тоді прикордонники передавали дані правоохоронцям, а у інших випадках – власників "проблемних" сертифікатів після повернення в Україну відправляли на карантин.

Довідка. Прикордонники перевіряють QR-код на COVID-сертифікати з допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри. До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.

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