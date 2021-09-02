Водночас координатор з вакцинації в Києві Василь Животенюк зауважив, що питання щодо продажу сертифікату з внесенням в електронну систему залишається незрозумілим. Адже якщо внести сертифікат в електронну систему, то одразу можна дізнатись, який лікар його видав.

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Все, що просять у клієнта продавці відповідної "послуги" – ім'я, прізвище й дати, які той хоче бачити у документі. Тоді постачальник виписує сертифікат. Зв'язатися із людьми, які продають підробку, неможливо – зазвичай дані пропонують залишити на сайті, а потім документ відправляють поштою.

В "Дії" побачити такий сертифікат не можна, а обійдеться псевдодокумент у 1000 гривень. Підроблений сертифікат вакцинації – не просто безвідповідальне рішення щодо усіх навколо, а й "ведмежа" послуга самому собі, попередили експерти.

Штрафом може не обійтися

Водночас для тих, кого не мучить совість, статтею 358 Кримінального кодексу України передбачено покарання. Штраф до 17 тисяч гривень тим, хто підробляє і розповсюджує фальшиві документи, та штраф у 850 гривень для тих, хто ними користується. Проте єдиним штрафом може й не обійтися.

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"Якщо ви підробили сертифікат про вакцинацію, то вам загрожує до 2 років обмеження волі. Також якщо ви такі сертифікати продаєте, якщо ви робите це групою осіб або є багато епізодів такої діяльності, то відповідальність для кожного з учасників цієї злочинної схеми може сягати до 5 років позбавлення волі", – пояснив юрист Лаврентій Царук.

В мережі трапляються навіть оголошення про фейкові COVID-сертифікати, де ціну вказують в російських рублях – просять 5 тисяч. Але в примітці зазначено, що продавець працює на Київ, Білу Церкву, Вінницю, Вишневе, Вишгород, Дніпро, Бориспіль, а також:

Алчевськ;

Брянку;

Горлівку.

Що може вберегти від фальшивих документів

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації зазначив, що наразі єдиною панацеєю від підробних документів може бути лише диджиталізація, зокрема QR-код.

"Для того, щоб вже зробити сертифікат в "Дії", лікар має піти не тільки на злочин, який роблять інтернет-злочинці, підробка паперових документів. Щоб це пройшло в "Дію", має бути вказана серія вакцини, "Дію" набагато легше відстежити, ніж паперовий документ", – сказав Михайло Радуцький.

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Водночас на думку Радуцького, активніше потрібно відстежувати такі сайти й кіберполіції – ловити і карати злодіїв та блокувати відповідні рекламні повідомлення. З настанням осені спокуса буде тільки зростати.

Сертифікат про вакцинацію буде потрібен не тільки для вильоту закордон – в передчутті нового локдауну він стає дедалі потрібнішим для відвідування концертів, форумів чи конференцій. А в разі погіршення епідситуації, у громадські місця впускатимуть лише з внутрішніми сертифікатами вакцинації.