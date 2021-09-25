Мона Кейзер негативно висловилася щодо COVID-сертифікатів, які у Нідерландах повсюдно вводять з 26 вересня. Раніше вона також потрапляла у скандали через ставлення до коронавірусу.
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"Ковідні сертифікати як вияв недовіри"
Кейзер в інтерв'ю Telegraaf засумнівалася в обґрунтованості вимог COVID-сертифікатів. Мовляв, це прояв недовіри один до одного і навіювання паніки.
Якщо ми опинимося в суспільстві, де нам доведеться боятися один одного, якщо ми не зможемо надати докази, тоді дійсно доведеться задуматися і запитати себе: це той напрямок, в якому ми хочемо рухатися?
– сказала вона в інтерв'ю.
В офісі Рютте заявили, що Мона Кейзер була звільнена через те, що її публічні коментарі суперечили політиці Кабінету Міністрів з такого важливого питання.
Відставка Мони Кейзер призвела до різних реакцій в Палаті представників. Після її критичних заяв депутати були налаштовані вороже. Втім, і радикальне рішення її звільнити також викликало критику.
Не перший конфлікт через коронавірус
- Кейзер не вперше оскандалюється через коронавірус.
- У листопаді 2020 року вона у телевізійній програмі заявила, що експерти з коронавірусу не повинні надто песимістично ставитися до святкування Різдва. Оскільки літні та вразливі люди, такі як її мати, почали хвилюватися.
- У березні 2021 року через неї довелося тестувати на коронавірус Кабінет Міністрів. Вона мала коронавірус і була присутня на засіданні уряду. Вона сказала, що у неї не було скарг і вона добре почувалася.