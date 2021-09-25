Мона Кейзер негативно высказалась относительно COVID-сертификатов, которые в Нидерландах повсеместно вводят с 26 сентября. Ранее она также попадала в скандалы из-за отношения к коронавирусу.

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"Ковидные сертификаты как проявление недоверия"

Кейзер в интервью Telegraaf усомнилась в обоснованности требований COVID-сертификатов. Мол, это проявление недоверия друг к другу и внушение паники.

Если мы окажемся в обществе, где нам придется бояться друг друга, если мы не сможем предоставить доказательства, тогда действительно придется задуматься и спросить себя: это то направление, в котором мы хотим двигаться?,

– сказала она в интервью.

В офисе Рютте заявили, что Мона Кейзер была уволена из-за того, что ее публичные комментарии противоречили политике кабинета министров по столь важному вопросу.

Отставка Моны Кейзер привела к различным реакциям в Палате представителей. После ее критических заявлений депутаты были настроены враждебно. Впрочем, и радикальное решение ее уволить также вызвало критику.

Обратите внимание! В Нидерландах от 26 сентября ковидный сертификат необходим для доступа к заведениям общественного питания, спортзалам, театру и концертам. Компании, которые не будут проверять у клиентов документов, рискуют быть закрытыми.

Не первый конфликт из-за коронавируса