Ніби спецефекти з фільму про апокаліпсис: Амурську область накрила потужна піщана буря

28 березня 2024, 11:29
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Амурську область Росії 28 березня накрила потужна піщана буря. Як пишуть у мережі, негода в регіон прийшла з Китаю та Монголії.

У російських телеграм-каналах публікують кадри з негодою, яка накрила російський регіон. На дорогах вже сталося кілька ДТП, тому водіїв закликають залишатися вдома, передає 24 Канал.

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Небо в Амурській області стало помаранчевим

Потужна піщана буря накрила Амурську область, зокрема – місто Благовєщенськ, яке розташоване на кордоні з Китаєм. Й хоча негода накрила, у більшості, Китай та Монголію, втім, до російського міста буря також дійшла.

Піщана буря в Амурській області: дивіться відео

Так, небо у місті стало помаранчевим, почався сильний вітер, який розносить пісок на величезні площі. На дорогах ускладнена ситуація, адже через бурю – майже нічого не видно. 

Піщана буря в Амурській області – більше у галереї

Місцевим жителям радять залишатися вдома й без потреби не виходити на вулиці. Також росіянам радять захищати очі від потрапляння пилу.

Під час піщаної бурі на дорогах нічого не видно: дивіться відео

Вітер розносить пісок на величезну площу: дивіться відео

Синоптики стверджують, що піщана буря триватиме ще кілька днів. Коли вона припиниться – російські метеорологи не знають. 

У Туреччині стався обвал на шахті

У лютому в Туреччині стався масштабний зсув ґрунту на золотодобувній шахті. Інцидент відбувся 13 лютого, близько 14:30 на золотому руднику Çöpler. Обвал стався тоді, коли працівники продовжували працювати у копальнях.

За кілька днів стало відомо, що під завалами опинилися щонайменше 9 працівників. 19 лютого пошуково-рятувальну операцію довелося зупинити, оскільки виникла загроза нового зсуву. Чи вдалося врятувати заблокованих у копальнях працівників – невідомо.

До того ж деякі ЗМІ стверджують, що загроза масштабного зсуву ґрунту існувала ще від 2009 року. Після трагедії, яка сталася 13 лютого, уряд Туреччини анулював ліцензії та заборонив видобувати золото на руднику Çöpler.

Автор: Анжеліка Байбак