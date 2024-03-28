Будто спецэффекты из фильма об апокалипсисе: Амурскую область накрыла мощная песчаная буря

Амурскую область России 28 марта накрыла мощная песчаная буря. Как пишут в сети, непогода в регион пришла из Китая и Монголии.

В российских телеграм-каналах публикуют кадры с непогодой, которая накрыла российский регион. На дорогах уже произошло несколько ДТП, поэтому водителей призывают оставаться дома, передает 24 Канал.

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Небо в Амурской области стало оранжевым

Мощная песчаная буря накрыла Амурскую область, в частности – город Благовещенск, который расположен на границе с Китаем. И хотя непогода накрыла, в большинстве, Китай и Монголию, впрочем, до российского города буря также дошла.

Песчаная буря в Амурской области: смотрите видео

Так, небо в городе стало оранжевым, начался сильный ветер, который разносит песок на огромные площади. На дорогах осложнена ситуация, ведь из-за бури – почти ничего не видно.

Песчаная буря в Амурской области – больше в галерее

Местным жителям советуют оставаться дома и без надобности не выходить на улицы. Также россиянам советуют защищать глаза от попадания пыли.

Во время песчаной бури на дорогах ничего не видно: смотрите видео

Ветер разносит песок на огромную площадь: смотрите видео

Синоптики утверждают, что песчаная буря продлится еще несколько дней. Когда она прекратится – российские метеорологи не знают.

В Турции произошел обвал на шахте

В феврале в Турции произошел масштабный оползень на золотодобывающей шахте. Инцидент произошел 13 февраля, около 14:30 на золотом руднике Çöpler. Обвал произошел тогда, когда работники продолжали работать в шахтах.

Через несколько дней стало известно, что под завалами оказались по меньшей мере 9 работников. 19 февраля поисково-спасательную операцию пришлось остановить, поскольку возникла угроза нового оползня. Удалось ли спасти заблокированных в шахтах работников – неизвестно.

К тому же некоторые СМИ утверждают, что угроза масштабного оползня существовала еще с 2009 года. После трагедии, которая произошла 13 февраля, правительство Турции аннулировало лицензии и запретило добывать золото на руднике Çöpler.