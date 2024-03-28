У російських телеграм-каналах публікують кадри з негодою, яка накрила російський регіон. На дорогах вже сталося кілька ДТП, тому водіїв закликають залишатися вдома, передає 24 Канал.

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Небо в Амурській області стало помаранчевим

Потужна піщана буря накрила Амурську область, зокрема – місто Благовєщенськ, яке розташоване на кордоні з Китаєм. Й хоча негода накрила, у більшості, Китай та Монголію, втім, до російського міста буря також дійшла.

Піщана буря в Амурській області: дивіться відео

Так, небо у місті стало помаранчевим, почався сильний вітер, який розносить пісок на величезні площі. На дорогах ускладнена ситуація, адже через бурю – майже нічого не видно.

Піщана буря в Амурській області – більше у галереї

Місцевим жителям радять залишатися вдома й без потреби не виходити на вулиці. Також росіянам радять захищати очі від потрапляння пилу.

Під час піщаної бурі на дорогах нічого не видно: дивіться відео

Вітер розносить пісок на величезну площу: дивіться відео

Синоптики стверджують, що піщана буря триватиме ще кілька днів. Коли вона припиниться – російські метеорологи не знають.

У Туреччині стався обвал на шахті

У лютому в Туреччині стався масштабний зсув ґрунту на золотодобувній шахті. Інцидент відбувся 13 лютого, близько 14:30 на золотому руднику Çöpler. Обвал стався тоді, коли працівники продовжували працювати у копальнях.

За кілька днів стало відомо, що під завалами опинилися щонайменше 9 працівників. 19 лютого пошуково-рятувальну операцію довелося зупинити, оскільки виникла загроза нового зсуву. Чи вдалося врятувати заблокованих у копальнях працівників – невідомо.

До того ж деякі ЗМІ стверджують, що загроза масштабного зсуву ґрунту існувала ще від 2009 року. Після трагедії, яка сталася 13 лютого, уряд Туреччини анулював ліцензії та заборонив видобувати золото на руднику Çöpler.