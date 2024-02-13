Во вторник, 13 февраля, около 14:30 на золотом руднике Çöpler в Турции случился оползень. Инцидент произошел в районе Илич провинции Эрзинджан.

Читайте также Мощный оползень произошел на Закарпатье: сообщали о возможной эвакуации населения

Что говорят власти

На этой шахте золото добывают с декабря 2010 года. Местный губернатор Хамза Айдогду заявил, что после обвала специальные службы уже вывозят и складывают почву. По его словам, работники рудника погребены под землей, однако пока их количество неизвестно. Информация о возможных жертвах и пострадавших устанавливается.

Очевидцы сняли обвал в Турции: смотрите видео



На месте работают медики, правоохранители и другие службы. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что к поисково-спасательной операции привлекли 400 человек.

Похожие случаи в мире