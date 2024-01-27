О смещении почвы в своем фейсбуки рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкита. Он в 18:47 отметил, что на месте все необходимые службы выполняют свою работу. Также привлечены техника и личный состав, в том числе специалисты-геологи.

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Виктор Мыкита уточнил, что оползень произошел в Дубовской общине. Случилось это в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества Государственного предприятия "Мокрянское лесоохотничье хозяйство".

Подготовлена техника и личный состав ГСЧС, ЛМГ и общины для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации природного характера,

– отметил глава ОВА.

По состоянию на момент публикации сообщения от Мыкиты, угрозы жизни и здоровью людей нет. Он добавил, принимаются меры по предотвращению и оперативному реагированию на изменения ситуации в районе оползня на Закарпатье.

В то же время Никита добавил, что уже уточнили план возможной эвакуации жителей населенного пункта, приближенного к месту оползня. Также уточнили информацию об имеющихся резервах, чтобы выполнить первоочередные задачи.

Оползень на Закарпатье / Фото ГП "Леса Украины"

Тем временем в ГП "Леса Украины" назвали причину оползня. Говорят, что произошел он из-за обильных осадков, которые на протяжении последних дней прошли в Закарпатье. Последствиями стали сокрушительные паводки и серьезное размягчение почв.

Процесс оползня продолжается! Поэтому возникает критическая угроза перекрытия дорог и рек на Тячевщине, что может нанести вред домохозяйствам. Также в результате сокрушительного сдвига повреждены сотни деревьев,

– говорится в сообщении от 13.28 26 января.

Напоминают, что схожая ситуация с подтоплениями уже была в 1998 году. Тогда жилые дома и местные дороги сносило паводком.