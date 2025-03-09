По вражеским целям работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​ориентировочно в 18:39. Через несколько минут Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотных летательных аппаратов. Уже около 18:38 появилась информация о том, что в городе могли слышаться взрывы.

Работает ПВО. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении местных телеграмм-каналов.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, накануне вечером россияне также атаковали город. Позже в Сумской МВА написали, что попадание беспилотника возле жилых домов. Впоследствии стало известно, что в части города исчез свет, также образовался пожар. Информации о раненых и погибших – нет.