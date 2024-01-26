В эту субботу ветер будет преимущественно северо-западное направление со скоростью 7– 12 метров в секунду. В западных областях иногда будут наблюдаться порывы 15 – 20 метров в секунду.
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Какая погода в регионах Украины
Во всех областях возможен небольшой мокрый снег. В частности, местами возможно налипание мокрого снега.
На Юге его следует ожидать с дождем. В то же время, на Западе синоптики прогнозируют умеренный и мокрый снег. На дорогах, кроме южной части, местами будет наблюдаться гололедица. В Карпатах тоже будет снег.
В течение суток почти по всей территории Украины ожидается от -3…+2. В Карпатах ночью будет -8…-13, а днем –4..-9. На юге и Закарпатье дневная температура составит +1…+6. В то же время в западных областях прогнозируют 0...-5.
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сообщили о значительной снеголавинной опасности. Причиной являются снегопады и метели. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.
В частности, умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Какими будут погодные условия в Киевской области
В Киевской области облачно с прояснениями. Синоптики сообщают о мокром снеге и местами гололедицу на дорогах. Ветер в столице будет иметь северо-западное направление с порывами 7 – 2 метра в секунду.
Температура в течение суток в Киевской области составит около 0 градусов.
Дневная температура в областных центрах
- Киев– -1…+1
- Ужгород– +3…+5
- Львов– -1…+1
- Ивано-Франковск– -1…+1
- Тернополь– -1…+1
- Черновцы– -1…+1
- Хмельницкий– -1…+1
- Луцк– -1…+1
- Ровно– -1…+1
- Житомир– -1…+1
- Винница– -1…+1
- Одесса– +3…+5
- Николаев– +3…+5
- Херсон– +3…+5
- Симферополь– +3…+5
- Кропивницкий– -1…+3
- Черкассы– -1…+1
- Чернигов– -1…+1
- Сумы– -1…+1
- Полтава– -1…+1
- Днепр– +3…+5
- Запорожье– +2…+4
- Донецк– 0…+2
- Луганск– 0…+2
- Харьков– -1…+1
Погода в Украине 27 января / Карта Укргидрометцентра