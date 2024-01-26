В эту субботу ветер будет преимущественно северо-западное направление со скоростью 7– 12 метров в секунду. В западных областях иногда будут наблюдаться порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Какая погода в регионах Украины

Во всех областях возможен небольшой мокрый снег. В частности, местами возможно налипание мокрого снега.

На Юге его следует ожидать с дождем. В то же время, на Западе синоптики прогнозируют умеренный и мокрый снег. На дорогах, кроме южной части, местами будет наблюдаться гололедица. В Карпатах тоже будет снег.

В течение суток почти по всей территории Украины ожидается от -3…+2. В Карпатах ночью будет -8…-13, а днем –4..-9. На юге и Закарпатье дневная температура составит +1…+6. В то же время в западных областях прогнозируют 0...-5.

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сообщили о значительной снеголавинной опасности. Причиной являются снегопады и метели. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

В частности, умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Какими будут погодные условия в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями. Синоптики сообщают о мокром снеге и местами гололедицу на дорогах. Ветер в столице будет иметь северо-западное направление с порывами 7 – 2 метра в секунду.

Температура в течение суток в Киевской области составит около 0 градусов.

Дневная температура в областных центрах

Киев– -1…+1

Ужгород– +3…+5

Львов– -1…+1

Ивано-Франковск– -1…+1

Тернополь– -1…+1

Черновцы– -1…+1

Хмельницкий– -1…+1

Луцк– -1…+1

Ровно– -1…+1

Житомир– -1…+1

Винница– -1…+1

Одесса– +3…+5

Николаев– +3…+5

Херсон– +3…+5

Симферополь– +3…+5

Кропивницкий– -1…+3

Черкассы– -1…+1

Чернигов– -1…+1

Сумы– -1…+1

Полтава– -1…+1

Днепр– +3…+5

Запорожье– +2…+4

Донецк– 0…+2

Луганск– 0…+2

Харьков– -1…+1

Погода в Украине 27 января / Карта Укргидрометцентра