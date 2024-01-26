Цією суботи вітер матиме переважно північно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у західних областях подекуди спостерігатимуться пориви 15 – 20 метрів за секунду.

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Яка погода в регіонах України

В усіх областях можливий незначний мокрий сніг. Зокрема, місцями можливе налипання мокрого снігу.

На Півдні його варто очікувати з дощем. Водночас на Заході синоптики прогнозують помірний та мокрий сніг. На дорогах, крім південної частини, місцями спостерігатиметься ожеледиця. У Карпатах теж сніжитиме.

Протягом доби майже по всій території України очікується від -3…+2. У Карпатах вночі буде -8…-13, а вдень -4..-9. На Півдні та Закарпатті денна температура становитиме +1…+6. Водночас у західних областях прогнозують 0...-5.

На високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей повідомили про значну сніголавинну небезпеку. Причиною є снігопади та хуртовини. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Зокрема, помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Якими будуть погодні умови на Київщині

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Синоптики повідомляють про мокрий сніг та подекуди ожеледицю на дорогах. Вітер у столиці матиме північно-західний напрямок із поривами 7 – 2 метрів за секунду.

Температура протягом доби у Київській області становитиме близько 0 градусів.

Денна температура в обласних центрах

Київ – -1…+1

Ужгород – +3…+5

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+3

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Погода в Україні 27 січня / Карта Укргідрометцентру