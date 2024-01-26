Яка буде погода у лютому 2024 року, чи чекати значних морозів або ж навпаки аномального тепла, в інтерв'ю "Фактам" розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в лютому

Синоптикиня зауважила, що поки зарано детального говорити про погоду в наступний місяць. Втім, є певні тенденції того, що як і в січні, у лютому середня місячна температура може бути десь на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Втім, ця різниця не є великою.

Звичайно ж, можуть бути різні періоди. Як ми бачимо, завершення січня і початок лютого в нас також можуть бути з морозами. Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури,

– розповіла Наталія Птуха.

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