Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко 11 декабря. Он рассказал больше деталей о последствиях, а также о состоянии второго пострадавшего.

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По словам Попко, раненого госпитализировали в Александровскую клиническую больницу.

В КМВА также сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завала. На место происшествия выехали и работают сотрудники Печерского управления полиции, следственно-оперативная группа ГУНП и медики.

В полиции Киева сообщили, что они получили информацию о травмах людей на строительстве в Печерском районе Отмечают, что правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, во время строительных работ произошел обвал стены, в результате чего один строитель погиб, еще один травмирован, ему оказывается медицинская помощь,

– сообщили в полиции.

Отмечают, что после выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос квалификации указанного события.



В Печерском районе столицы произошел обвал грунта / Фото Нацполиции Киева

Вероятные причины обрушения

Впоследствии в КГГА уточнили, что обрушение произошло на улице Лютеранская, 7/10. Относительно состояния пострадавшего, там отметили, что он госпитализирован с травмой, о ее сложности и состоянии мужчины пока уточнений не было.

"Как объяснили в Печерской РГА, выступающей заказчиком ремонтных работ, при выполнении работ по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома для содержания грунта на улице Лютеранской, 7/10, одна из стен обрушилась", – добавили в городской администрации.

Кто выполнял ремонтные работы

Отмечают, что ремонт проходит в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД".

А проектно-сметную документацию разработало общество "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРКОН". Работы по капитальному выполняли 4 работника подрядной организации.

Начато расследование

По факту обрушения и гибели мужчины открыто уголовное производство и начато досудебное расследование процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

Правда, по данным прокуратуры, в результате обвала, кроме погибшего, пострадали еще три человека, а не один человек, как об этом сообщили ранее.

"По предварительным данным, 11 декабря 2023 г. во время проведения строительных работ по капитальному ремонту подпорной стены произошел обвал конструкции. В результате полученных травм один из рабочих погиб на месте, еще трое госпитализированы в больницу", – сообщили в Киевской прокуратуре.



Следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия продолжаются.