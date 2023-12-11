Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 11 грудня. Він розповів більше деталей про наслідки, а також стан другого потерпілого.

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За словами Попко, пораненого госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні.

У КМВА також повідомили, що наразі тривають роботи по розбору завалу. Зокрема, на місце події виїхали та працюють співробітники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП та медики.

У поліції Києва повідомили, що вони отримали інформацію про травмування людей на будівництві у Печерському районі. Зазначають, що правоохоронці з'ясовують обставини події.

За попередньою інформацією, під час будівельних робіт стався обвал стіни, в наслідок чого один будівельник загинув, ще один травмований, йому надається медична допомога,

– повідомили в поліції.

Зазначають, що після з'ясування всіх обставин буде вирішено питання щодо кваліфікації зазначеної події.



У Печерському районі столиці стався обвал ґрунту / Фото Нацполіції Києва

Імовірні причини обвалу

Згодом у КМДА уточнили, що обвал стався на вулиці Лютеранська, 7/10. Щодо стану потерпілого, там зазначили, що його госпіталізовано із травмою, про її складність та стан чоловіка наразі уточнень не було.

"Як пояснили в Печерській РДА, що виступає замовником ремонтних робіт, під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вулиці Лютеранській, 7/10, одна зі стін обвалилася", – додали в міській адміністрації.

Хто виконував ремонтні роботи

Наголошують, що ремонт проходить відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ "ЛКБУД".

А проєктно-кошторисну документацію розробило товариство "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Роботи з капітального виконували 4 працівники підрядної організації.