Хотіли "двіжухі" – отримали: у Бєлгороді почали евакуацію дітей через проблеми в енергетиці

У Бєлгороді розпочали вивезення дітей до інших регіонів Росії. Місцева влада фактично визнала провал у відновленні енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.

Що відомо про евакуацію дітей у Бєлгороді?

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звернувся до жителів регіону з відеозаявою, у якій визнав: роботи з відновлення енергосистеми не дали очікуваного результату. Найгостріша проблема – відсутність опалення.

За його словами, через критичну ситуацію у 455 багатоквартирних будинках, а також у 25 дитсадках, 17 школах, 9 поліклініках і 4 вишах почали зливати воду з систем опалення, аби уникнути розриву труб.

Гладков заявив, що відновлювальні роботи тривають, і лише після того, як місцева ТЕЦ буде готова подавати тепло, систему знову наповнюватимуть. В іншому разі, за його словами, наслідки можуть стати "практично катастрофічними" для мешканців цієї частини міста.

Він також повідомив, що пункти обігріву перевели на цілодобовий режим. Окрім цього, влада запропонувала батькам залишати дітей під її опікою або ж відправляти школярів до інших регіонів.

"Дорогі друзі, якщо ви готові залишити дітей нам, то ми беремо на себе відповідальність за їх знаходження – вам потрібно зателефонувати до адміністрації міста Білгорода чи своєї завідувачки дитячого садка, куди ви ходите, залишити свої контакти, і ми цю роботу вже почнемо виконувати з сьогоднішнього дня. Якщо у вас діти шкільного віку: ви залишаєте, як і у 2024-2025 роках, свої заявки в адміністрації міста Білгорода, і ми відправляємо дітей до інших регіонів – до тих місць, які вже звичні, як, наприклад, Республіка Крим, та до найближчих регіонів – із губернаторами зараз промовляємо", – повідомив Гладков.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого у Бєлгороді зазнала удару ТЕЦ "Луч". Також під атаку могла потрапити електропідстанція "Бєлгород".

