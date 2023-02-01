Подобається хайп, – хлопець, який записував скандальні відео з дівчатами, знову вийшов у мережу

Фігурант скандалу з вечірками із сексуальним насильством у Києві знову зробив заяву. Він переконаний, що йому нічого не буде, бо дівчата, мовляв, до нього претензій не мають.

Блогер оприлюднив своє звернення на сервісі Тwitch, інформує 24 канал. Хлопець навпаки радіє, що йому лише 19 років, а про нього дізналась вся Україна.

Важливо Кривдили та принижували дівчат: поліція взялася за організаторів п'яних вечірок у Києві

Розповідає, що життя людини може різко змінитись – з ніг на голову.

Я в шоці. Нічого протизаконного я не зробив, дівчата до мене претензій не мають і які можуть бути питання? Мені цей хайп подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде,

– заявляє хлопець.

Він думає, максимальне покарання для нього полягає у тому, що, мовляв, "неадекватні люди можуть його відп**дувати". До речі, частина сторінок у соціальних мережах скандального блогера уже заблокована, однак з'являються нові. На одному з роликів блогер розмовляє з дівчатами, які заявляють йому, що "їхній тато з СБУ", на це хлопець каже, що "їб**ь шм**и".

Заява блогера: відео

Що відомо про скандал

Хлопці організовували вечірки у Києві й публікували в закритих телеграм-каналах відео, де ображають жінок. Самі молодики родом з Івано-Франківська.

Розповідали, що до Києва перебрались зі своїми друзями, щоб влаштували справжнє полювання, гасло якого звучить, як "Покажемо вам, які кругом ш***и".

Вони накачували дівчат алкоголем, а також, як зазначають у мережі, снодійним. Після цього непритомних знімали на відео, домагались та кривдили.

Після розголосу до молодиків завітала з обшуками поліція. Двом хлопцям, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом – видали повістки до військкомату.