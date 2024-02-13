Блокування українського зерна: у ЄС закликали Польщу, Угорщину та Словаччину піти на поступки

У Євросоюзі звернулись до Варшави, Будапешта та Братислави, закликавши їх припинити блокаду українського зерна. Брюссель розробив альтернативні механізми, які допоможуть захистити європейських фермерів від надлишку української продукції.

Власне, Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс закликав Польщу, Угорщину та Словаччину піти на поступки. Про це він заявив під час дебатів в Комітеті агрокультури в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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ЄС пропонує компроміс щодо "зернового питання"

Єврокомісар з питань торгівлі зазначив, що раніше Єврокомісія вже вводила захисні заходи для сусідніх держав-членів ЄС щодо імпорту переважно сировинних товарів з України. Зокрема, йдеться про зерно, кукурудзу та насіння соняшника.

Водночас зараз уже було розроблено разом з Україною механізм експортного контролю. За словами Домбровскіса, цей механізм успішно функціонує між Україною та Румунією.

Механізм поки не працює, наприклад, з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, оскільки ці країни продовжують застосовувати односторонні обмеження, які, до речі, суперечать як виключній компетенції ЄС у сфері торговельної політики, так і вашим зобов'язанням за Угодою про вільну торгівлю з Україною та СОТ,

– сказав Домбровскіс.

Посадовець звернувся до урядів цих держав з проханням припинити односторонні обмеження. Представник Єврокомісії каже, що окрім механізму експортного контролю є пропозиція запровадити автономні торговельні заходи в тих країнах, що стикаються з негативним впливом на ринок від українського експорту.

Для "чутливих продуктів" – яєць, цукор та зерна – Єврокомісія запропонувала встановити максимальний рівень українського імпорту.

Валдіс Домбровскіс додав, що смуги солідарності залишаються досі актуальними, хоча Україна і змогла частково відновити роботу Чорноморського коридору. Він зазначив, що рівень експорту через Чорне море все ще не досягло довоєнного рівня.

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