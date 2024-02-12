На україно-польському кордоні цими днями відновилися протести, під час яких було зірвано транспортування українського зерна. За інформацією РНБО, за цим стоїть Рафал Маклер – лідер маргінальної партії "Конфедерація".

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Інтереси Кремля у діях Маклера

Центр протидії дезінформації РНБО зазначає, що дії Маклера можуть бути вигідні Росії, яка прагне до розбрату між Україною та Польщею. Також акція сприяє інтересам польських рейдерів.

Деструктивні дії окремих політиків не повинні впливати на партнерські й добросусідські відносини України та Польщі,

– наголошують у РНБО.

Рафал Маклер, який організував акцію, відомий своїми антиєвропейськими та проросійськими поглядами. Його партія не має значної підтримки серед поляків, а спроби потрапити до Сейму у 2019 році були невдалими.

Важливо! Партія "Конфедерація" виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує НАТО та підтримує діалог з Москвою, що не знаходить широкої підтримки серед поляків. Акція з блокування українського зерна на кордоні може бути використана Росією для ескалації напруженості між Україною та Польщею, а також для зменшення підтримки України з боку ЄС.

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