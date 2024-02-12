На украино-польской границе на днях возобновились протесты, во время которых была сорвана транспортировка украинского зерна. По информации СНБО, за этим стоит Рафал Маклер – лидер маргинальной партии "Конфедерация".

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Интересы Кремля в действиях Маклера

Центр противодействия дезинформации СНБО отмечает, что действия Маклера могут быть выгодны России, которая стремится к раздору между Украиной и Польшей. Также акция способствует интересам польских рейдеров.

Деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши,

– отмечают в СНБО.

Рафал Маклер, который организовал акцию, известен своими антиевропейскими и пророссийскими взглядами. Его партия не имеет значительной поддержки среди поляков, а попытки попасть в Сейм в 2019 году были неудачными.

Важно! Партия "Конфедерация" выступает за выход Польши из ЕС, критикует НАТО и поддерживает диалог с Москвой, что не находит широкой поддержки среди поляков. Акция по блокированию украинского зерна на границе может быть использована Россией для эскалации напряженности между Украиной и Польшей, а также для уменьшения поддержки Украины со стороны ЕС.

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