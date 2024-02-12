Новые обороты протестов польских фермеров

Акция протеста польских фермеров не будут утихать, а будут набирать новые обороты. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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С воскресенья польские фермеры блокируют два пункта пропуска: "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное". Однако уже сегодня их количество может увеличиться.

В результате акций протеста на границе образовались большие очереди. Напротив Ягодина стоит 700 грузовиков, Равы-Русской – 400, напротив Краковца – 1000. Этот пункт пропуска пока не заблокирован, однако очередь образовалась из-за роста количества желающих пересечь границу.

Важно! Протестующие блокируют только движение грузового транспорта. Курсирование легковых автомобилей и автобусов происходит в обычном режиме.

Сами поляки сообщали, что собираются блокировать еще два пункта пропуска: "Устилуг – Зосин" и "Угринов – Долгобичув". Также существует угроза возобновления блокады на "Шегини – Медика". Здесь акция протеста временно прекратилась, однако рук грузовиков остается затрудненным.

Напомним, польские фермеры протестуют из-за продления беспошлинного импорта для Украины, а также из-за новых норм Европейского Союза по сельскому хозяйству. Вчера, 11 февраля поляки начали рассыпать тонны украинского зерна, которое перевозили грузовики.