Кризис снова набирает обороты

Европейская комиссия хочет еще на год продлить беспошлинный режим для украинской аграрной продукции. Правда, этот раз определенные товары могут быть под ограничением, но этого польским и венгерским фермерам мало – они снова начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной

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Министр аграрной политики Чеслав Секерский уже провел встречу с представителями фермерских организаций и попросил назвать конкретные причины протестов. Кроме того, он сообщил им, что блокада границы – это полностью деструктивное решение, ведь не все вопросы можно решить сразу.

Мы не будем выкладывать конкретику на улице, я приглашаю вас поговорить с нами в министерстве. Нам нужно партнерство с вашей стороны. Для того, чтобы достичь ваших требований, мне нужна ваша поддержка,

– сказал им польский министр.

Он отметил, что переговоры с Еврокомиссией по необоснованным требованиям по озеленению и разговор с Украиной об агропродукции уже ведутся, однако протесты на границе усложняют процесс, а не наоборот.

Что касается венгров, то они требуют европейского лицензирования для украинского импорта. Они считают, что украинская продукция может уничтожить местные села, поэтому ЕС должен не помогать Украине, а прежде всего защитить собственных фермеров. Пограничники сообщили, что до блокады грузовиков еще дело не дошло, а протест пока имеет сдержанный характер.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет запретить импорт украинского сахара, что может "убить" нашу отрасль.