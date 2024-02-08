ЕС против украинского сахара

Евросоюз может ввести ограничения на импорт украинского сахара. Это может привести не просто к проблемам в отрасли, а спровоцировать закрытие сахарных заводов.

Интересно Удаленная работа с нами навсегда: как получать максимум от команды, которая работает на расстоянии

Как сообщил председатель ассоциации Укрцукор Назар Михайловин, сахарная отрасль Украины ориентирована на экспорт, поэтому это решение ЕС может стать очень мощным ударом.

Мы надеялись, что сможем экспортировать сахар, тем самым сохраняя и развивая нашу отрасль. Ограничения, лицензирования и запреты приведут к перепроизводству в текущем сезоне и закрытию заводов,

– уверен он.

В 2023 – 2024 годах украинские заводы изготовили 1,8 миллиона тонн сахара. Это вдвое больше, чем нужно внутреннему рынку. Поэтому, на внешние рынки украинские производители могли бы поставлять 900 тысяч тонн сахара, однако Европа видит в этом угрозу.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Своим решением ЕС может навредить собственной пищевой промышленности. Дело в том, что главными покупателями украинского сахара за рубежом были перерабатывающие предприятия.

Они заинтересованы именно в украинском сахаре, поскольку он качественный, соответствует стандартам ЕС и в определенной степени дешевле, чем в большинстве стран Евросоюз,

– уверяет Михайлович.

Украинские производители могут выйти и на другие рынки, например, Азии и Африки, однако из-за блокадов границ подорожала логистика, поэтому стоимость сахара может стать слишком высокой. Проблему мог бы решить доступ к морскому пути, однако и к нему товар нужно доставить грузовиками.

Еврокомиссия предлагает продлить беспошлинный режим для украинского экспорта, однако сделать его не таким либеральным. Для самых чувствительных продуктов – мяса птицы, сахара и яиц – по сути вводятся квоты.