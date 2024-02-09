“Победа” Фридмана

Доминика Козлик работала домработницей в доме Фридмана в Лондоне. Стоимость Athlone House составляет 65 миллионов фунтов, однако российский олигарх решил судиться с женщиной из-за декретных выплат.

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Когда против Фридмана начали вводить санкции и замораживать его счета, Доминика Козлик находилась в декретном отпуске. Ее выплаты были приостановлены, а впоследствии ее вообще уволили. У российского олигарха не нашлось денег, чтобы просто заплатить женщине должное, поэтому она должна была идти в суд.

Высокий суд Англии решил встать на сторону Фридмана. Мол, его счета были заморожены, поэтому выплаты – незаконны. Что касается женщины, то ее суд назвал "жертвой обстоятельств".

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Санкции против Фридмана ввели 27 стран ЕС, Канада, Великобритания и США. Из-за проблем в Британии он переехал в Израиль, однако когда на страну напал ХАМАС, то перебрался в Москву. Он заявил, что со временем планирует вернуться в Израиль на постоянное проживание.

Напомним, ранее Украина конфисковала множество активов российского олигарха в Украине.