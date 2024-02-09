"Перемога" Фрідмана
Домініка Козлик працювала хатньою робітницею у будинку Фрідмана у Лондоні. Вартість Athlone House становить 65 мільйонів фунтів, однак російський олігарх вирішив судитися з жінкою через декретні виплати.
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Коли проти Фрідмана почали запроваджувати санкції та заморожувати його рахунки, Домініка Козлик перебувала у декретній відпустці. Її виплати були призупинені, а згодом її взагалі звільнили. В російського олігарха не знайшлося грошей, аби просто заплатити жінці належне, тож вона мусила йти в суд.
Високий суд Англії вирішив стати на бік Фрідмана. Мовляв, його рахунки були заморожені, тож виплати – незаконні. Що стосується жінки, то її суд назвав "жертвою обставин".
Санкції проти Фрідмана запровадили 27 країн ЄС, Канада, Велика Британія та США. Через проблеми у Британії він переїхав до Ізраїлю, однак коли на країну напав ХАМАС, то перебрався до Москви. Він заявив, що з часом планує повернутися до Ізраїлю на постійне проживання.
Нагадаємо, раніше Україна конфіскувала безліч активів російського олігарха в Україні.