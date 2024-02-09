Арешт активів Саввіді
Вищий антикорупційний суд позитивно відповів на позов Мін'юсту про конфіскацію активів Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Усі активи парочки тепер будуть стягнуті у дохід держави.
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В Україні в олігарха та його дружини був такий бізнес:
- ПрАТ "Пентопак" – 100% корпоративних акцій одного з лідерів на ринку упаковок для м'ясних та ковбасних виробів;
- його "дочка" – "Атлантіс-Пак Україна" – 100% корпоративних прав.
Відповідні звернення щодо Івана Саввіді підготували Центр протидії корупції та Автомайдан. Саме вони вказали, що дружина Саввіді є лише номінальним прикриттям, а справжнім власником є олігарх.
До суддівської колегії, яка приймала рішення, увійшли Олексій Кравчук, Інна Білоус та Євген Крук. Рішення ще не остаточне, Саввіді має право н апеляцію.
Якщо апеляцію також вдасться виграти, то далі буде діяти Фонд державного майна. На конфіскованому підприємстві працює близько 200 людей, воно працює і сплачує податки.
У 2015 році Саввіді публічно привітав анексію Криму та його "приєднання" до Росії. Загалом з ним пов'язано багато скандальних історій. Зокрема, він дозволяв собі вибігати на футбольне поле та погрожувати судді пістолетом.