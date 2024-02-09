Арест активов Саввиди
Высший антикоррупционный суд положительно ответил на иск Минюста о конфискации активов Ивана Саввиди и его жены Кирияки. Все активы парочки теперь будут взысканы в доход государства.
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В Украине у олигарха и его жены был такой бизнес:
- ЧАО "Пентопак" – 100% корпоративных акций одного из лидеров на рынке упаковок для мясных и колбасных изделий;
- его "дочка" – "Атлантис-Пак Украина" – 100% корпоративных прав.
Соответствующие обращения по Ивану Саввиди подготовили Центр противодействия коррупции и Автомайдан. Именно они указали, что жена Саввиди является лишь номинальным прикрытием, а настоящим владельцем является олигарх.
В судейскую коллегию, которая принимала решение, вошли Алексей Кравчук, Инна Белоус и Евгений Крук. Решение еще не окончательное, Саввиди имеет право на апелляцию.
Если апелляцию также удастся выиграть, то дальше будет действовать Фонд государственного имущества. На конфискованном предприятии работает около 200 человек, оно работает и платит налоги.
В 2015 году Саввиди публично приветствовал аннексию Крыма и его "присоединение" к России. В целом с ним связано много скандальных историй. В частности, он позволял себе выбегать на футбольное поле и угрожать судье пистолетом.