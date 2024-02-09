Арест активов Саввиди

Высший антикоррупционный суд положительно ответил на иск Минюста о конфискации активов Ивана Саввиди и его жены Кирияки. Все активы парочки теперь будут взысканы в доход государства.

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В Украине у олигарха и его жены был такой бизнес:

ЧАО "Пентопак" – 100% корпоративных акций одного из лидеров на рынке упаковок для мясных и колбасных изделий;

его "дочка" – "Атлантис-Пак Украина" – 100% корпоративных прав.

Соответствующие обращения по Ивану Саввиди подготовили Центр противодействия коррупции и Автомайдан. Именно они указали, что жена Саввиди является лишь номинальным прикрытием, а настоящим владельцем является олигарх.

В судейскую коллегию, которая принимала решение, вошли Алексей Кравчук, Инна Белоус и Евгений Крук. Решение еще не окончательное, Саввиди имеет право на апелляцию.

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Если апелляцию также удастся выиграть, то дальше будет действовать Фонд государственного имущества. На конфискованном предприятии работает около 200 человек, оно работает и платит налоги.

В 2015 году Саввиди публично приветствовал аннексию Крыма и его "присоединение" к России. В целом с ним связано много скандальных историй. В частности, он позволял себе выбегать на футбольное поле и угрожать судье пистолетом.