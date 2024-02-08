Российские миллиардеры лишаются гражданства

С начала полномасштабного вторжения российские олигархи начали отказываться от российского паспорта. Теперь в их списке 7 персон.

Интересно Удаленная работа с нами навсегда: как получать максимум от команды, которая работает на расстоянии

Свой выбор в пользу западного мира сделал Василий Анисимов, который является основателем Трастконсалт и Coalco International. Олигарх был в сфере влияния Путина, однако не захотел тонуть с ним в одном корабле и остаться в России.

С 2010 года Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо – любимого вида спорта Путина. В 2017 году российский диктатор наградил друга орденом Александра Невского.

Недавно ЕС пообещал более жестко отслеживать утечку товаров в Россию, чтобы оккупанты не могли обходить санкции.

У Анисимова осталось гражданство Доминиканской Республики и Хорватии. В 2023 году его состояние составляло 1,6 миллиарда долларов. Интересно, что еще в 2011 году у него было 3,6 миллиарда, после чего оценка его состояния шла только на спад.

Представление на отказ от российского гражданства олигарх подал еще в сентябре 2022 года, после чего и стал гражданином Хорватии.